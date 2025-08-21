GZSZ-Vorschau: Liebescomeback bei Emily und Tobias!
Wie geht es bei GZSZ weiter? Nach der harten Zeit geht es für Tobias wieder bergauf: Ein Neustart mit Emily...
GZSZ: Neustart für Emily und Tobias.
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Emily und Tobias daten wieder
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8346, die RTL am Freitag, 29. August zeigt, gehen Emily und Tobias wieder aufeinander zu. Nachdem Emily ihrem Ex-Freund während seiner Chemotherapie beigestanden hat, kam es zu einer vorsichtigen Annährung. Nach kurzem Zögern entscheidet sich sie sich dazu, Tobias eine neue Chance zu geben und wagt den Neuanfang: Die beiden daten wieder! Ob sie auch wieder ein Paar werden, bleibt abzuwarten...
GZSZ: Eifersucht entfacht
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8345, die RTL am Donnerstag, 28. August, zeigt, kommt es zu einem überraschenden Eifersuchtsdrama. Während Yvonne ihrem Ex Michi bislang klargemacht hat, dass zwischen ihnen nicht mehr als Freundschaft ist, scheint sie auf einmal doch selbst ins Wanken zu geraten. Als ein Fan ihr einen Zettel mit Telefonnummer zusteckt und sie bittet, diesen an Michi zu übergeben, zögert Yvonne nicht lange – und schmeißt ihn ins Altpapier. Plötzlich steigen in ihr ganz andere Gefühle auf. Sie ist eifersüchtig! Bahnt sich hier doch noch eine neue/alte Liebe an?
GZSZ: Jonas rechnet ab
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8344, die RTL am Mittwoch, 27. August, zeigt, rechnet Jonas knallhart mit Johanna ab. Nachdem sie die Streamingabrufe hat faken lassen, ist nicht nur sein Ruf als DJ und Musiker geschädigt, sondern seine ganze Karriere liegt in Trümmern. Das wirft er nun seiner Freundin vor. "Du hast meine Karriere zerstört", wettert er. Ist die Bindung der beiden noch zu kitten?
GZSZ: Getrennte Wege
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8343, die RTL am Dienstag, 26. August, zeigt, kommt es zum endgültigen Bruch zwischen den Zwillingen. Matilda setzt Julian in der Bank kurzerhand vor die Tür! "Übernimm Verantwortung, statt dich immer darauf zu verlassen, dass ich schon alles richte", verlangt sie. Julians Bitte, ihm noch eine Chance zu geben, schmettert sie ab. "Damit ist es jetzt vorbei!", zeigt sie sich hart und verkündet, dass sich ihre "Wege trennen". Ein absoluter Schock für Julian, der anschließend die Nähe zu Lilly sucht. Wird er in seiner Verzweiflung einen fatalen Fehler machen?
GZSZ: Ego-Trip sorgt für Wut
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8342, die RTL am Montag, 25. August, zeigt, platzt Johanna endgültig der Kragen. Nachdem sie bei der Aufsichtsratssitzung gegen Julian gestimmt hat, ist der wütend und ertränkt seinen Frust in Alkohol. Johanna hat keine Lust mehr auf sein Verhalten und stellt ihn zur Rede. "Sag mal, was ist denn eigentlich dein Problem", spricht sie Julian auf der Straße an und macht ihm eine deutliche Ansage: "Hör auf dein Ego an erster Stelle zu stellen." Nur zeigen diese Worte auch Wirkung?
GZSZ: Michi liebt Yvonne
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8341, die RTL am Freitag, 22. August, zeigt, geht Michi völlig offen mit seinen Gefühlen für Yvonne um. Als der erklärt, dass er sie natürlich liebe, gesteht seine Ex-Frau, dass sie Angst habe, was das aus ihrer Freundschaft machen könnte. "Mir hat diese ganze Zeit ja auch viel gegeben … Michi, ich hab nur einfach Schiss", so Yvonne. Doch Michi stellt klar: Er werde sie auf irgendeine Art und Weise immer lieben. Doch bedeutet das nun erst einmal nur Freundschaft oder geht da vielleicht doch noch mehr?
GZSZ: Heilung in Sicht?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8340, die RTL am Donnerstag, 21. August, zeigt, gibt es endlich gute Neuigkeiten für Tobias. Die Chemotherapie hat gut angeschlagen, der Krebs befindet sich in Remission. Auf ihn wartet nun eine engmaschige Überwachung. "Das heißt, regelmäßige Checks, was die Tumormarker betrifft. So können wir sofort reagieren, wenn wir eine Veränderung der Blutwerte feststellen", erklärt Tobias' Arzt. Auf diese Nachricht hatte Tobias sehnlich gehofft, doch richtig realisieren kann er es nicht. Ehrliche Freude kann er noch gar nicht zeigen. Glücklicherweise ist Emily bei dem Gespräch an seiner Seite und versucht ihn aufzufangen.
GZSZ: Matilda bremst Johanna aus
In GZSZ-Folge 8339, die RTL am Mittwoch, 20. August, gezeigt hat, hat Johanna ein klares Ziel: Sie will nun doch in die Bank einsteigen, so wie es sich ihr Vater gewünscht hat. Es gibt aber ein Problem: Sie will auch Jonas weiter managen und hat bei ihm einiges wieder gutzumachen. Um seine Karriere nach den gefakten Streaming-Abrufen zu retten, will sie einem Musikmagazin ein Interview geben. Doch Matilda sieht das kritisch und macht ihr klar, dass das nicht geht. Jetzt muss sich Johanna zwischen Jonas und ihrer Familie entscheiden.
