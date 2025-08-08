GZSZ-Vorschau: Liebescomeback bei Tobias und Emily?

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8332, die RTL am Montag, 11. August, zeigt, scheint es endlich ein Happy End für Toni und Erik zu geben. Nach dem Hin und Her mit Matilda erkennt Erik, dass es nur eine Frau für ihn gibt. Er macht Nägel mit Köpfen und schlägt seiner Toni vor, in Dänemark zu heiraten. Und tatsächlich macht sich das Paar heimlich auf, um ganz intim zu zweit zu heiraten – sehr zum Entsetzen von Freunde und Familie. Und auch Matilda bricht es das Herz, Erik endgültig aus ihrem Leben streichen zu müssen....