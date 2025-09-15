GZSZ-Vorschau: Mega-Comeback! SIE kehrt überraschend zurück
Wie geht es bei GZSZ weiter? Es kommt zu einem überraschenden Wiedersehen in der Serie. Kann SIE Jo Gerner helfen?
Bei GZSZ kommt es zu einem überraschenden Wiedersehen.
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Sensations-Comeback
Es ist eine ikonische Rückkehr: Schauspielerin Anne Brendler kommt zu GZSZ zurück! Die Berlinerin spielte jahrelang die Rolle der Vanessa – der ältesten Tochter von Jo Gerner. Doch warum kommt sie gerade jetzt zurück? „Vanessas Vater ist dramatisch krank, liegt im Koma – da möchte sie natürlich etwas unternehmen. Ich bin selbst gespannt, was dabei noch alles passiert!“, erklärt Anne Brendler. Doch kann sie ihn retten? „Vanessa versucht, Jo Gerner mit alternativen Heilmethoden aus dem Koma zu holen”, verrät die Schauspielerin zu den Entwicklungen.
Ihren ersten Auftritt wird sie bereits in Folge 8362 haben, die RTL am Montag, 22. September, zeigt. Vorab ist die Episode bereits ab dem 15. September bei RTL+ abrufbar.
GZSZ: Zoe wird freigesprochen
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8361, die RTL am Freitag, 19. September, zeigt, geht es für Zoe um alles. Wird sie vor Gericht wegen Kindesentzug verurteilt? Nein, tatsächlich wird die junge Mama freigesprochen. Euphorisch feiert sie mit Carlos den Sieg. Und der denkt plötzlich an eine rosige Zukunft mit seiner Partnerin. „Wir werden alles geben, damit sie bei dir sein kann. Bei uns. Wir haben ein Haus am Meer. Du und Clara, ihr spielt am Strand. Abends, da wiegst du sie in den Schlaf, dann setzen wir uns auf unsere Terrasse und genießen die Brise unter unserem Olivenbaum. Wir haben ein schönes Leben. Die Sonne scheint jeden Tag, es ist warm. Wir heiraten und Clara streut Blumen für uns …“, verkündet er. Etwa ein ernsthafter Heiratsantrag?
GZSZ: Zoe drohen 5 Jahre Haft
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8360, die RTL am Donnerstag, 18. September, zeigt, stellt John sich vor, wie es wäre, mit Clara ganz die Stadt zu verlassen. „Am liebsten würde ich die Kleine einpacken und wieder zu Leon und Sarah an die Ostsee fahren”, erklärt er. Dort sei sie glücklich gewesen. Plant er etwa, ganz wegzuziehen? Jessica kann sich das Drama mit Zoe in solch einem Fall schon bildlich vorstellen. Doch womöglich steht Zoe dem Papa-Tochter-Glück schon bald nicht mehr im Wege. Ihr drohen wegen Kindesentzug bis zu fünf Jahre Haft!
GZSZ: Ist Robin wirklich Tonis Halbbruder?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8359, die RTL am Mittwoch, 17. September, zeigt, will Robin endlich Klarheit, ob er wirklich der Sohn von Martin Ahrens ist. Toni hatte in ihm erste Zweifel gesät, doch weil Martin nicht bereit war, seinen vermeintlichen Sohn im Gefängnis zu empfangen, hat sich Toni bereiterklärt, einen DNA-Test mit Robin zu machen. Nun heißt es: Warten auf das Ergebnis aus dem Labor…
GZSZ: Ist Robin doch nicht Martins Sohn?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8358, die RTL am Dienstag, 16. September, zeigt, kommen in Robin Zweifel auf, ob er wirklich der Sohn von Martin Ahrens ist. Er würde gerne einen DNA-Test machen lassen, aber Martin will ihn im Gefängnis nicht treffen. Er hofft auf Tonis Unterstützung, doch die ist vor allem damit beschäftigt, in der Vergangenheit ihres vermeintlichen Halbbruders zu wühlen und findet Erschreckendes heraus: Robin ist in der Vergangenheit bereits wegen Körperverletzung angezeigt worden! Eine beängstigende Parallele zu Martin. „Und als ich ihn auf seine Mutter angesprochen habe, ist er plötzlich ausgeflippt. Das hat mich an Martin erinnert“, berichtet Toni ihrer Mutter Nina. Wird sie Robin trotzdem eine Chance geben?
GZSZ: Toni trifft ihren Halbbruder
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8357, die RTL am Montag, 15. September, zeigt, kommt es zum ersten Aufeinandertreffen von Robin und seiner Halbschwester Toni. Als Toni mit Erik aus den Flitterwochen zurückkommt und im Vereinsheim vorbeischaut, ahnt sie nicht, auf wen sie dort treffen wird. Die neue Aushilfe hinterm Tresen ist kein Geringerer als ihr Halbbruder! Wie wird Toni auf die Nachricht reagieren? Und traut sich Nina nun auch Luis von dem unerwarteten Familienzuwachs zu berichten?
GZSZ: Matilda will sich aus der Bank zurückziehen
In GZSZ-Folge 8356, die RTL am Freitag, 12. September, gezeigt hat, trifft Matilda einen harten Entschluss. Der Machtkampf mit ihrem Bruder Julian ist nicht spurlos an ihr, aber auch nicht an der Bank vorbeigegangen. Deshalb will sich auch seine Zwillingsschwester zurückziehen. „Ich werde als CEO zurücktreten”, teilt sie Johanna und Katrin mit. Sie wisse einfach nicht mehr, ob sie die Richtige für den Job sei. Kehren damit die Geschwister beide der Stadt schon wieder den Rücken?
