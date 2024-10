GZSZ-Vorschau: Mordanschlag? Lilly verhindert Unglück

Seinen Ärger über diese Nachricht lässt er bei Tobias (Jan Kittmann) aus. "Der Holzwurm hat sich Alicia geschnappt, wusstest du das?", schießt er gegen Paul und ätzt weiter: "Der Typ ist so langweilig. Was sieht sie bloß in dem?" Doch schnell wandelt sich Carlos' Trauer in Wut. Ob er Alicias Beziehung wirklich akzeptieren wird?

Alicia ahnt von den Gefühlen ihres Ex nichts. Erst von Tobias erfährt sie von Carlos' frustrierter Reaktion und bekommt einen gut gemeinten Rat: "Wir wissen beide, dass er sich manchmal schlecht im Griff hat. Falls er auftaucht und Ärger macht... du hast ja meine Nummer."

Alicia ist beunruhigt. Doch bei einem Treffen mit Carlos im Vereinsheim wirkt er erstaunlich gelassen und verkündet sogar: Wenn Paul wirklich das ist, was sie wolle, freue er sich für sie. "Vielleicht können wir ja irgendwann sogar Freunde werden", erklärt er. Dass diese Worte ehrlich gemeint sind, ist unwahrscheinlich. Kaum ist Alicia aus dem Raum, ändert sich sein Gesichtsausdruck. Ein nächstes Drama ist hier sicher vorprogrammiert.