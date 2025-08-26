GZSZ-Vorschau: Mysteriöser Besuch! Carlos wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert
Wie geht es bei GZSZ weiter? Für Carlos kommt es in Berlin zu einer unerfreulichen Begegnung.
GZSZ: Carlos (Patrick Fernandez) wundert sich, als sich Alvaro (Rodrigo Rojo) mit ihm aussprechen will.
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Carlos bekommt Besuch aus der Vergangenheit
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8348, die RTL am Dienstag, 2. September zeigt, steht plötzlich ein bekanntes Gesicht vor Carlos: sein alter Kumpel Alvaro, den er vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Doch die Begegnung ist alles anderes als freundlich. "Ich warne dich. Halte dich von mir fern!“, stellt Carlos klar, als sich sein Freund entschuldigen will. Wenig später bietet er ihm 20.000 Euro als Entschädigung an. Als Zoe das beobachtet, ist sie verwirrt. Was hat Carlos zu verbergen?
GZSZ: Traurige Trennung
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8347, die RTL am Montag, 01. September zeigt, wird klar, dass die Liebe zwischen Jonas und Johanna keine Chance mehr hat. Jonas kann Johanna einfach nicht verzeihen, dass sie seine Karriere mit den gefakten Streamingzahlen zerstört hat. Dass sie dann auch noch das versprochene Interview für das Familienunternehmen sausen lässt, bringt das Fass zum Überlaufen. Jonas zieht einen Schlussstrich. "Es ist besser, wenn wir einen klaren Cut machen", sagt Jonas. Alle Rettungsversuche von Johanna werden abgeschmettert. Die Trennung ist besiegelt.
GZSZ: Emily und Tobias daten wieder
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8346, die RTL am Freitag, 29. August zeigt, gehen Emily und Tobias wieder aufeinander zu. Nachdem Emily ihrem Ex-Freund während seiner Chemotherapie beigestanden hat, kam es zu einer vorsichtigen Annährung. Nach kurzem Zögern entscheidet sich sie sich dazu, Tobias eine neue Chance zu geben und wagt den Neuanfang: Die beiden daten wieder! Ob sie auch wieder ein Paar werden, bleibt abzuwarten...
GZSZ: Eifersucht entfacht
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8345, die RTL am Donnerstag, 28. August, zeigt, kommt es zu einem überraschenden Eifersuchtsdrama. Während Yvonne ihrem Ex Michi bislang klargemacht hat, dass zwischen ihnen nicht mehr als Freundschaft ist, scheint sie auf einmal doch selbst ins Wanken zu geraten. Als ein Fan ihr einen Zettel mit Telefonnummer zusteckt und sie bittet, diesen an Michi zu übergeben, zögert Yvonne nicht lange – und schmeißt ihn ins Altpapier. Plötzlich steigen in ihr ganz andere Gefühle auf. Sie ist eifersüchtig! Bahnt sich hier doch noch eine neue/alte Liebe an?
GZSZ: Jonas rechnet ab
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8344, die RTL am Mittwoch, 27. August, zeigt, rechnet Jonas knallhart mit Johanna ab. Nachdem sie die Streamingabrufe hat faken lassen, ist nicht nur sein Ruf als DJ und Musiker geschädigt, sondern seine ganze Karriere liegt in Trümmern. Das wirft er nun seiner Freundin vor. "Du hast meine Karriere zerstört", wettert er. Ist die Bindung der beiden noch zu kitten?
GZSZ: Getrennte Wege
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8343, die RTL am Dienstag, 26. August, zeigt, kommt es zum endgültigen Bruch zwischen den Zwillingen. Matilda setzt Julian in der Bank kurzerhand vor die Tür! "Übernimm Verantwortung, statt dich immer darauf zu verlassen, dass ich schon alles richte", verlangt sie. Julians Bitte, ihm noch eine Chance zu geben, schmettert sie ab. "Damit ist es jetzt vorbei!", zeigt sie sich hart und verkündet, dass sich ihre "Wege trennen". Ein absoluter Schock für Julian, der anschließend die Nähe zu Lilly sucht. Wird er in seiner Verzweiflung einen fatalen Fehler machen?
GZSZ: Ego-Trip sorgt für Wut
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8342, die RTL am Montag, 25. August, gezeigt hat, platzt Johanna endgültig der Kragen. Nachdem sie bei der Aufsichtsratssitzung gegen Julian gestimmt hat, ist der wütend und ertränkt seinen Frust in Alkohol. Johanna hat keine Lust mehr auf sein Verhalten und stellt ihn zur Rede. "Sag mal, was ist denn eigentlich dein Problem", spricht sie Julian auf der Straße an und macht ihm eine deutliche Ansage: "Hör auf dein Ego an erster Stelle zu stellen." Nur zeigen diese Worte auch Wirkung?/
