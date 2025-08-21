GZSZ-Vorschau: Plötzliche Eifersucht – Zweite Chance für diese Liebe?

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8341, die RTL am Freitag, 22. August, zeigt, geht Michi völlig offen mit seinen Gefühlen für Yvonne um. Als der erklärt, dass er sie natürlich liebe, gesteht seine Ex-Frau, dass sie Angst habe, was das aus ihrer Freundschaft machen könnte. "Mir hat diese ganze Zeit ja auch viel gegeben … Michi, ich hab nur einfach Schiss", so Yvonne. Doch Michi stellt klar: Er werde sie auf irgendeine Art und Weise immer lieben. Doch bedeutet das nun erst einmal nur Freundschaft oder geht da vielleicht doch noch mehr?