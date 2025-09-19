GZSZ-Vorschau: Rache? Zwischen Zoe und Gerner knallt es
Wie geht es bei GZSZ weiter? Zoe und Gerner treffen nach seinem schrecklichen Unfall erstmal wieder aufeinander.
Bei GZSZ trifft Gerner wieder auf Zoe.
© RTL/ Rolf Baumgartner
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Zoe ist geschockt, als sie Gerner wiedersieht
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8366, die RTL am Freitag, 26. September, zeigt, muss Gerner nach seinem Koma feststellen, dass Zoe nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Ein Schock für den Anwalt! „Warum ist sie frei? Sie gehört ins Gefängnis“, fragt er Matilda entsetzt, die ihn zu beruhigen versucht. Und Zoe? Die fühlt sich bedroht und ist sich sicher, dass Gerner sie loswerden will. Carlos ahnt Böses: „Zoe, mach’ jetzt nichts Unüberlegtes!”, warnt er sie. Plant sie die nächste Rache?
GZSZ: Alte Ängste
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8365, die RTL am Donnerstag, 25. September, zeigt, wird Jessica völlig unerwartet mit früheren Ängsten konfrontiert. Zoe wurde vom Gericht zu Sozialstunden verurteilt und soll diese ausgerechnet im Jeremias-Krankenhaus ableisten. An ihren ersten Arbeitstag trifft sie ausgerechnet auf Jessica, in der prompt dunkle Erinnerungen an ein Trauma hochkommen: die Geiselnahme in der Klinik durch Zoe Vogt. Wird sie dennoch akzeptieren können, dass sie nun zeitweise Kolleginnen sind? Zoe zumindest will sich nicht provozieren lassen, um bessere Chancen auf ein geteiltes Sorgerecht für Clara zu haben.
GZSZ: Zweite Chance für die Liebe?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8364, die RTL am Mittwoch, 24. September, zeigt, kommen in Yvonne alte Gefühle hoch. Sie kann nicht mehr länger dagegen ankämpfen und muss sich eingestehen, dass sie wohl doch mehr für Michi empfindet. Sie beschließt, den Auftritt beim „Schlagerliebe LIVE” mit ihm zusammen durchzuziehen. In der Garderobe kommen sich beide gefährlich nah, doch immer, wenn sie sich gerade küssen wollen, platzt ein Mitarbeiter herein. Werden sie nun endlich wieder ein Paar?
GZSZ: Platzt der große Traum?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8363, die RTL am Dienstag, 23. September, zeigt, soll endlich Michis großer Traum wahr werden. Es steht sein Auftritt beim „Schlagerliebe LIVE”-Event an. Da Yvonne sich gegen den Auftritt entschieden hatte, musste Ersatz her. Doch mit der „Neuen” scheint es nicht so richtig zu matchen. Auf dem Weg zum Auftritt schwärmt Michi mal wieder von seinem „Yvönnchen” in den höchsten Tönen. Nur der Yvonne-Ersatz hat darauf so gar keine Lust. „Yvönnchen hier, Yvönnchen da. Ich spiele hier überhaupt keine Rolle“, beschwert sie sich bei Michi und fasst einen weitreichenden Entschluss. Sie fordert, dass Michi sie sofort aus dem Wagen aussteigen lässt. Der Auftritt droht endgültig zu platzen.
GZSZ: Sensations-Comeback
Es ist eine ikonische Rückkehr: Schauspielerin Anne Brendler kommt zu GZSZ zurück! Die Berlinerin spielte jahrelang die Rolle der Vanessa – der ältesten Tochter von Jo Gerner. Doch warum kommt sie gerade jetzt zurück? „Vanessas Vater ist dramatisch krank, liegt im Koma – da möchte sie natürlich etwas unternehmen. Ich bin selbst gespannt, was dabei noch alles passiert!“, erklärt Anne Brendler. Doch kann sie ihn retten? „Vanessa versucht, Jo Gerner mit alternativen Heilmethoden aus dem Koma zu holen”, verrät die Schauspielerin zu den Entwicklungen.
Ihren ersten Auftritt wird sie bereits in Folge 8362 haben, die RTL am Montag, 22. September, zeigt. Vorab ist die Episode bereits ab dem 15. September bei RTL+ abrufbar.
GZSZ: Zoe wird freigesprochen
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8361, die RTL am Freitag, 19. September, zeigt, geht es für Zoe um alles. Wird sie vor Gericht wegen Kindesentzug verurteilt? Nein, tatsächlich wird die junge Mama freigesprochen. Euphorisch feiert sie mit Carlos den Sieg. Und der denkt plötzlich an eine rosige Zukunft mit seiner Partnerin. „Wir werden alles geben, damit sie bei dir sein kann. Bei uns. Wir haben ein Haus am Meer. Du und Clara, ihr spielt am Strand. Abends, da wiegst du sie in den Schlaf, dann setzen wir uns auf unsere Terrasse und genießen die Brise unter unserem Olivenbaum. Wir haben ein schönes Leben. Die Sonne scheint jeden Tag, es ist warm. Wir heiraten und Clara streut Blumen für uns …“, verkündet er. Etwa ein ernsthafter Heiratsantrag?
GZSZ: Zoe drohen 5 Jahre Haft
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8360, die RTL am Donnerstag, 18. September, zeigt, stellt John sich vor, wie es wäre, mit Clara ganz die Stadt zu verlassen. „Am liebsten würde ich die Kleine einpacken und wieder zu Leon und Sarah an die Ostsee fahren”, erklärt er. Dort sei sie glücklich gewesen. Plant er etwa, ganz wegzuziehen? Jessica kann sich das Drama mit Zoe in solch einem Fall schon bildlich vorstellen. Doch womöglich steht Zoe dem Papa-Tochter-Glück schon bald nicht mehr im Wege. Ihr drohen wegen Kindesentzug bis zu fünf Jahre Haft!
GZSZ: Ist Robin wirklich Tonis Halbbruder?
In GZSZ-Folge 8359, die RTL am Mittwoch, 17. September, gezeigt hat, will Robin endlich Klarheit, ob er wirklich der Sohn von Martin Ahrens ist. Toni hatte in ihm erste Zweifel gesät, doch weil Martin nicht bereit war, seinen vermeintlichen Sohn im Gefängnis zu empfangen, hat sich Toni bereiterklärt, einen DNA-Test mit Robin zu machen. Nun heißt es: Warten auf das Ergebnis aus dem Labor…
RTL+ / GZSZ
rtl.de