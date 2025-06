GZSZ-Vorschau: Serie fällt aus – dieses RTL-Format springt ein

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8284, die RTL am Dienstag, 03. Juni 2025 zeigt, wagt sich Toni zusammen mit ihren Trauzeuginnen endlich an den Brautkleidkauf. Als sie gerade fertig angezogen vor dem Spiegel steht und strahlend feststellt, "das ist es", steht plötzlich Erik vor der Scheibe. Ausgerechnet in diesem besonderen Moment ist er mit Nihat und Paul am Brautmodengeschäft vorbeigelaufen und Jessica und Alicia schaffen es nicht mehr rechtzeitig, Toni zurück in die Umkleidekabine zu bringen. Es ist zu spät. Erik kann seinen Blick nicht mehr von seiner Braut abwenden und sieht DAS Kleid. Ein schlechtes Omen? Beginnt für Toni und Erik jetzt etwa eine Pechsträhne?