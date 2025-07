GZSZ-Vorschau: So will John seine Ehe mit Laura retten

Achtung, Spoiler! In der GZSZ-Folge 8323, die RTL am Dienstag, 29. Juli, zeigt, nimmt John die Tatsache, dass Laura ihn, seit sie die Wahrheit kennt, ignoriert, extrem mit. Er will alles versuchen, um seine Frau zu treffen. Als er erfährt, dass sie noch wenige Stunden in Amsterdam ist, will er sich auf den Weg machen, um sie zu treffen. Er beschließt, die ganze Nacht mit dem Auto durchzufahren, was Emily gar nicht gutheißen kann. Doch für ihn steht fest: "Sie ist morgen Vormittag nicht mehr da. Ich halte dieses Schweigen einfach nicht mehr aus, okay? Wenn ich vor ihr stehe, dann muss sie was sagen." Nur wie wird Laura auf das unverhoffte Wiedersehen reagieren?