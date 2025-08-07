GZSZ-Vorschau: Tobias nimmt Abschied
Wie geht es bei GZSZ weiter? Tobias muss einen lang gehegten Traum schweren Herzens loslassen.
GZSZ: Tobias muss eine schwere Entscheidung treffen.
© RTL/ Rolf Baumgartner
Seit 1992 läuft der Serien-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) mittlerweile im TV. In der Vergangenheit mussten Fans schon einige dramatische Geschichten miterleben. Es gab einige Serientode, traurige Abschiede, aber natürlich auch freudige Momente – von Hochzeiten, über Serien-Babys bis hin zu Familienzusammenführungen.
In dieser GZSZ-Vorschau findest du immer die neuesten Entwicklungen aus der Serie, die in Kürze im TV zu sehen sein werden.
GZSZ: Tobias will sein Flugzeug verkaufen
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8335, die RTL am Donnerstag, 14. August, zeigt, muss sich Tobias von einem großen Traum verabschieden. Eigentlich hatte er geplant, mit Paul nach Südostasien zu fliegen, doch aufgrund seiner Hodenkrebs-Diagnose muss er sich davon leider verabschieden. Und nicht nur das: Tobias entschließt sich auch dazu, sein Flugzeug zu verkaufen. Ein weiterer Rückschlag für den Architekten.
GZSZ: Johanna und Jonas werden ein Paar!
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8334, die RTL am Mittwoch, 13. August, zeigt, ist es endlich so weit: Nach langem Hin und Her lassen Johanna und Jonas ihren Gefühlen freien Laufe und gehen tatsächlich eine Beziehung ein. Doch obwohl die beiden nun auf Wolke 7 schweben, hat Johanna Bedenken: Schließlich ist sie dafür verantwortlich, dass Jonas DJ-Karriere wegen des gesperrten Kontos und der gelöschten Streams in Gefahr geraten ist...
GZSZ: Happy End für Johanna und Jonas?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8333, die RTL am Dienstag, 12. August, zeigt, schieben Johanna und Jonas weiter ihre Gefühle beiseite, weil sie ihre Freundschaft nicht gefährden wollen. Doch auf Dauer gelingt es ihnen nicht. Als Johannas einen Interview-Entwurf verfasst, gleicht dieser schon fast einer Liebeserklärung – und plötzlich kommen sich beide extrem nah. Wird Johanna Jonas ihre wahren Gefühle gestehen und kommt es endlich zu einem Kuss?
GZSZ: Toni und Erik heiraten in Dänemark
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8332, die RTL am Montag, 11. August, zeigt, scheint es endlich ein Happy End für Toni und Erik zu geben. Nach dem Hin und Her mit Matilda erkennt Erik, dass es nur eine Frau für ihn gibt. Er macht Nägel mit Köpfen und schlägt seiner Toni vor, in Dänemark zu heiraten. Und tatsächlich macht sich das Paar heimlich auf, um ganz intim zu zweit zu heiraten – sehr zum Entsetzen von Freunde und Familie. Und auch Matilda bricht es das Herz, Erik endgültig aus ihrem Leben streichen zu müssen....
GZSZ: Ist Laura Johns letzte Chance?
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8331, die RTL am Freitag, 8. August, zeigt, schwinden Johns Chancen, das Sorgerecht für Clara zu bekommen, immer mehr. Zoe baut sich mit Carlos ein normales Leben auf, was ihr Aufwind im Kampf um ihre Tochter gibt. Doch John will nicht aufgeben. Als das Familiengericht mit Laura sprechen will, hofft er inständig, dass seine Partnerin ihm entgegen ihrer letzten Konfrontation doch noch einmal helfen wird. Doch kann die über ihren Schatten springen?
GZSZ: Tobias stellt sich seiner Krankheit
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8330, die RTL am Donnerstag, 7. August, zeigt, wird Tobias bewusst, dass er vor seiner Krankheit nicht mehr davonlaufen kann. Durch die Chemotherapie verliert er immer mehr Haare. Mit der Unterstützung von Emily schafft er den mutigen Schritt und längst sich von ihr die Haare abrasieren. Ein bewegender GZSZ-Moment!
GZSZ: Nihat erfährt die Wahrheit über Lilly und Julian
Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8329, die RTL am Mittwoch, 6. August, zeigt, erfährt Nihat, was zwischen seiner Ex Lilly und seinem Kumpel Julian vorgefallen ist. Als der Unternehmer sich erklären will, geht Nihat wutentbrannt auf ihn los: "Was denn?! Was willst du erklären?! Du weißt genau, wie beschissen es mir wegen Lilly geht. Die ganze Nacht nörgel‘ ich dich voll, du machst auf guten Freund und vögelst hinter meinem Rücken?!“, wütet er. Das Ende einer sehr kurzen Freundschaft...
RTL+ / GZSZ
rtl.de