GZSZ-Vorschau: Weggesperrt! Drama um Lilly

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8142, die RTL am Mittwoch (6. November) um 19.40 Uhr zeigt, spitzt sich Lillys (Iris Mareike Steen) Situation dramatisch zu. Lars (Hardy Krüger Jr.) lässt seine Tochter in seiner Panik im Keller zurück. Er will nur noch fliehen. "Ich werde dafür sorgen, dass man dich hier findet", verspricht er Lilly noch durch die verschlossene Kellertür, ehe er geht.

Flehend und weinend bleibt Lilly zurück. Ihre Hilferufe bleiben ungehört. Vor seiner Flucht aus Berlin deponiert Lars den Kellerschlüssel noch in einem Umschlag in Marens (Eva Mona Rodekirchen) Briefkasten und hinterlässt ihr eine Sprachnachricht. Nur bleibt diese ungehört ... Wird Lilly es dennoch schaffen, sich aus ihrer Gefangenschaft zu befreien?