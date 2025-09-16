GZSZ-Vorschau: Yvonne-Ersatz macht Schluss

Achtung, Spoiler! In GZSZ-Folge 8361, die RTL am Freitag, 19. September, zeigt, geht es für Zoe um alles. Wird sie vor Gericht wegen Kindesentzug verurteilt? Nein, tatsächlich wird die junge Mama freigesprochen. Euphorisch feiert sie mit Carlos den Sieg. Und der denkt plötzlich an eine rosige Zukunft mit seiner Partnerin. „Wir werden alles geben, damit sie bei dir sein kann. Bei uns. Wir haben ein Haus am Meer. Du und Clara, ihr spielt am Strand. Abends, da wiegst du sie in den Schlaf, dann setzen wir uns auf unsere Terrasse und genießen die Brise unter unserem Olivenbaum. Wir haben ein schönes Leben. Die Sonne scheint jeden Tag, es ist warm. Wir heiraten und Clara streut Blumen für uns …“, verkündet er. Etwa ein ernsthafter Heiratsantrag?