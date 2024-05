GZSZ: Nächster Streit mit Katrin - Wird Tobias jetzt wieder spielsüchtig?

Im Gegenzug dafür zeigte Katrin ihm ihre weiche Seite und unterstützte Tobias dabei, seine Spielsucht zu überwinden. Ebenfalls verübelte sie es ihm niemals, sich an der Kasse ihres Lebensprojektes W&L vergriffen zu haben, um an Geld für Sportwetten zu kommen. Als dies dann jedoch trotzdem herrauskam und Carlos (Patrick Fernandez) drohte Tobias mit gefälschten Beweisen ins Gefängnis zu bringen, verkaufte Katrin als ultimativen Liebesbeweis sogar W&L für eine geringe Summe an ihre einstige Geliebte Rosa Lehmann (Joana Schümer), um ihren Mann zu retten.

Seit dem Prozess gegen Carlos hat sich die Beziehung von Katrin und Tobias jedoch von Grund auf verändert. Eigentlich hatten die beiden Eheleute ihre Aussagen vor Gericht genau miteinander abgesprochen, doch Tobias bekam in letzter Minute Gewissensbisse und wollte nicht mehr verantworten, dass Carlos unschuldig für den Mord an Agim Sula ins Gefängnis geht. Er revidierte seine Aussage, was Carlos‘ Alibi betrifft, und stellte Katrin damit öffentlich bloß.

Achtung, Spoiler: Dieser Beitrag enthält Informationen zu der GZSZ-Folgen 8.035, die RTL am Donnerstag, 06.06.2024 um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt.

Seitdem befinden sich Katrin und Tobias in einer Ehekrise die einfach kein Ende zu finden scheint. Katrin ist zutiefst verletzt darüber, dass er ihr vor Gericht einfach in den Rücken gefallen ist. Tobias hingegen, will sich einfach in der Ehe mit Katrin nicht selbst verlieren und versucht ihr zu erklären, dass er weiterhin eine eigene Meinung haben und eigene Entscheidungen treffen wird — auch wenn er dann mal nicht auf einer Seite mit seiner Frau stehen sollte. Für Katrin kommt das Ganze allerdings eher so rüber, als würde er jetzt auch damit Anfangen sich gegen sie zu stellen und sie verändern zu wollen. "Wenn du Tobias fragst, müsste ich ein anderer Mensch werden", erklärt Katrin so ihrer besten Freundin Maren (Eva Mona Rodekirchen) gegenüber.

Dann passiert allerdings das unerwartete: Als Katrin bei ihrer gemeinsam mit Emily (Anne Menden) betriebenen Agentur „Female hoch 3" eine nicht ganz legale Aktion durchziehen will, geraten die beiden Frauen in einen Streit. Tobias, der das Gespräch zufällig mitgehört hat, mischt sich plötzlich ein und verteidigt Katrin: "Moralische Urteile sind auch immer eine Frage des Blickwinkels!"

Diese ist völlig begeistert von der unerwarten Unterstützung ihres Mann und es kommt im Anschluss, nach einer langen Durststrecke, zum heißem Sex zwischen den Eheleuten. Doch der Frieden sollte nicht lange anhalten. Beim Versuch sich auszusprechen, kommt es erneut zu einem heftigen Streit und Tobias verlässt wutentbrannt die gemeinsame Wohnung. Als dieser auch noch mehreren Stunden nicht zurückkommt, beginnt Katrin sich Sorgen zu machen und ruft ihn an, doch Tobias geht nicht an sein Handy. Schnell beginnt sie damit sich das schlimmste vorzustellen: Hat Tobias jetzt entgültig genug von ihr? Wettet er wieder? Oder ist ihm sogar etwas schlimmes passiert?

Auf eine Antwort werden wir uns wohl noch ein kleines bisschen gedulden müssen. Denn, wie es für Tobias und Katrin weitergeht, zeigt RTL erst am Donnerstag, 06.06.2024 um 19:40 Uhr oder bereits jetzt bei RTL+.

Diese GZSZ-Stars standen schon für den "Playboy" vor der Kamera: