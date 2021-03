Haarexperten Niki & Akash: Die besten Tipps für die richtige Haarpflege

Um die Haare vor Haarbruch zu schützen, haben Niki und Akash ihre Bürsten gegen Kämme eingetauscht. "Verwende dein Körpertuch nicht zum Trocknen deiner Haare. Das Haar ist im nassen Zustand am schwächsten", verraten sie außerdem. "Verwende ein altes T-Shirt aus Baumwolle oder einen Haar-Turban. Unter der Dusche das Shampoo zuerst in die Hände geben, aufschäumen und dann auf die feuchte Kopfhaut auftragen. Einmassieren, nicht überall auftragen, sondern nur auf die Kopfhaut fokussieren. Es wird sich auf natürliche Weise in den Längen verteilen. Versuche, deine Haare nicht jeden Tag zu waschen - am besten nur ein- oder zweimal pro Woche. Vermeide es, zu viel Hitze zu benutzen. Investiere in einen veganen Seidenkissenbezug, denn wir verlieren viele Haare mit den falschen Materialien."

