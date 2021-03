Halle Berry: DIY Tee-Gesichtsmaske für den perfekten Hollywood-Glow

Die Zutaten in einer Schüssel miteinander vermischen und gut umrühren. Auf das gereinigte Gesicht auftragen und drei Minuten einwirken lassen. Anschließend eine zweite Schicht hinzufügen und zehn Minuten einwirken lassen. Nun kann die Maske mit kaltem Wasser abgespült werden. Achtung: Kurkuma kann die Haut schnell verfärben. Die Maske also am besten mit einem Löffel vermischen und einen Pinsel zum Auftragen benutzen.

