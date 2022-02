Hallo, Traumfrisur: 30 geniale Haar-Tricks mit Soforteffekt

21 STARKE HILFE

Unser Haar streikt mal wieder genau vor der Party des Jahres. Was tun? Wir bändigen es mit Wäschestärke! Wir sprühen einfach einzelne Haarpartien damit ein und stylen dann wie gewohnt. Let’s get the party started! Aber Vorsicht: Wäschestärke trocknet das Haar aus, drum nur im Notfall darauf zurückgreifen.

22 HAAR-BÄNDIGER

Die Haare sträuben sich mal wieder im wahrsten Wortsinne? Dann greifen wir zu Haarspray und einer aussortierten Zahnbürste. Borsten mit Spray benetzen und damit partienweise durch die Haare gehen. Das bringt dickes Haar fix in Form und sorgt dafür, dass die Frisur den ganzen Tag hält. We like!

22 FÖHNEN

Besonders für widerspenstiges Haar gilt: nicht lufttrocknen lassen! Am besten gleich nach dem Waschen föhnen (lauwarm, bloß nicht zu heiß!). So trocknet die Haarstruktur gleichmäßig und wird in Form gebracht. Das macht das Styling mit Tools im Nachhinein leichter.

24 STRAFF-MACHER

Unschöne Haarbeulen im Ponytail vermeiden wir dank folgendem Trick: die Haare straff mit einer Paddle Brush nach oben kämmen und dabei den Kopf leicht nach vorne neigen. Den Pferdeschwanz mit einem klassischen Haargummi locker zusammennehmen und mit einem zweiten Band fester binden.

25 DOPPELT HÄLT BESSER

Für geschmeidiges Haar tragen wir nach dem Waschen zweimal Spülung auf. Wie gewohnt Conditioner einarbeiten, kurz einwirken lassen und ausspülen, dann den Vorgang erneut wiederholen. Das verwandelt die Haare von störrisch zu seidig weich!

26 WENIGER IST MEHR

Je dicker das Haar, desto weniger sollten wir es waschen. Zweimal pro Woche genügt. Denn die natürlichen Fettmoleküle, die wir von der Kopfhaut in die Längen bürsten, sorgen für mehr Geschmeidigkeit, Glanz und besseren Halt.

27 ALLES ESSIG

Eine Apfelessig-Spülung nach dem Waschen kann Wunder bewirken und störrisches Haar fügsam und soft machen. Dazu mischen wir den Essig mit Wasser (Verhältnis 1 : 1) und tragen das Ganze gleichmäßig auf das nasse Haar auf. Kurz einwirken lassen, dann ausspülen. Die Säure sorgt dafür, dass die Schuppenschicht sich schließt. Nach dem Trocknen lässt sich die Mähne besser frisieren und in Form bringen.

28 SCHWAMM DRUNTER

Klar träumen wir davon, statt ins Büro morgens an den Strand zu fahren. Auch wenn das nicht geht, holen wir uns den Beach-Look über Nacht ins Haar. Alles, was wir dafür brauchen, sind ein paar Spülschwämme und Haargummis. Nach dem Haarewaschen am Abend wickeln wir das noch feuchte Haar strähnenweise um die Schwämme und fixieren es mit Gummis. Super: schmerzt nicht beim Schlafen. Effekt: lässige Beach-Waves am Morgen wie vom Profi!

29 TRAUMLOCKEN

Für wunderschöne lässige Waves am Morgen teilen wir am Abend die Haare nach links und rechts und zwirbeln sie. Die gedrehten Strähnen nehmen wir vor dem Hals zu einem Haarschal zusammen und befestigen sie mit einem weichen Gummi. So sind die Haare über Nacht aufgeräumt und bekommen einen wunderbare Dreh. Tipp: Je enger wir die Strähnen zwirbeln, desto stärker wird die Welle!

30 KOPFÜBER

Im nassen Zustand sind die Haare besonders gut formbar. Damit die Lockenpracht richtig zur Geltung kommt, waschen wir sie am besten über Kopf. So wirken wir der Schwerkraft entgegen und sorgen dafür, dass die Haare vom Ansatz her viel Stand bekommen. Anschließend trocknen wir die Mähne auch kopfüber: Das bringt Mega-Volumen.

