Hanka Rackwitz: Sechs Jahre lang total von der Außenwelt isoliert!

Zumindest bis vor wenigen Tagen. Als RTL am Montag die Kandidatenliste für das All Stars-Dschungelcamp im Sommer veröffentlichte, stand nämlich überraschenderweise Hankas Name drauf.

Im Promo-Interview mit dem Sender schildert die gebürtige Dresdnerin nun, wie sehr sie sich in den letzten Jahren von der Außenwelt isoliert hat und warum es ihr jetzt so schwerfällt, wieder Fuß zu fassen. "Also ich sitze seit ungefähr sechs Jahren auf der Couch mit meiner Katze, schminke mich nicht, ziehe mir hässliche Klamotten an, weil ich auch gar kein Geld hatte", gesteht die 55-Jährige. Sie hätte sich in den letzten Jahren bewusst sehr von der Außenwelt abschottet und das, obwohl ihre Ängste von damals mittlerweile besiegt seien. Eine Tatsache, die zahlreiche Probleme wie Geldsorgen und Einsamkeit mit sich zog: "Ich habe es nicht geschafft, irgendwo einen Job zu kriegen, doch, aber ich fliege da wahnsinnig schnell wieder raus." Aktuell würde sie sich als Küchenhilfe in einem Hotel über Wasser halten.

Hanka berichtet, dass sie in den letzten Jahren immer wieder wirklich versucht hätte etwas zu ändern und in die Realität zurückzufinden, doch irgendwie sollte es einfach nicht klappen. „Ich habe in den letzten sechs Jahren versucht, ins reale Leben zurückzufinden, aber das will mich nicht“, witzelt sie. Hanka sucht die Schuld dafür bei sich selbst. "Ich muss etwas haben, was Leute einfach abschreckt und nervt."

Die Teilnahme in der Dschungelcamp-Allstars-Staffel soll das jetzt jedoch ändern. Hier will Hanka es sich selbst noch einmal beweisen und hofft, anschließend endlich wieder in der Welt Fuß fassen zu können.

