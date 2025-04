Hanka Rackwitz: Verliebt! Nach 10 Jahren Abstinenz

"Jetzt genieße ich das, was da ist. Die Welt ist in Ordnung, wenn er da ist", so Hanka gegenüber RTL. Doch das besondere: Pierre und die Kult-Immobilienmaklerin waren schon einmal ein Paar! "Er ist ein Seelenverwandter. Wir waren insgesamt zehn Jahre ein Paar, haben in der Kiste super zusammengepasst, hatten extreme körperliche Anziehungskraft", berichtet sie.

Doch nach zehn Jahren war die Liebe (vorerst) erloschen: "Aber am Ende haben wir uns auch getrennt, weil ich zu dominant war und er zu passiv." Allerdings sei auch Hankas Krankheit "ein Hauptgrund" für die Trennung gewesen, so Pierre. Inzwischen hat sie ihre Angst- und Zwangsstörungen im Griff, doch früher ließ sie keine Form von Flexibilität zu. "Zum Schluss hatte ich beim Sex Gummihandschuhe an", verrät Hanka. "Der Zwang war immer stärker als ein echtes Gefühl." Das war für Pierre zu viel und er zog den Schlussstrich. Danach wollte Hanka abstinent leben: "Ehrlich gesagt brauchte ich keinen Sex mehr, weil ich durchgenudelt war, das hat mir gereicht. Ich habe mir gesagt: nie wieder!"