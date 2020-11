Hanna Weig: Jetzt spricht sie über die traurige Trennung

Hanna Weig tritt in die Fußstapfen von Ehemann Jörn Schlönvoigt! Die Influencerin hat eine Rolle in der TVNOW-Serie (startet am 23. November) ergattert. Eine große Ehre für die Beauty. "Das erste Mal in einer Serie, und dann auch noch in einer so tollen wie 'Verbotene Liebe – Next Generation' mitzuspielen, war sehr aufregend für mich und eine wirklich tolle Erfahrung", so Hanna im Interview mit InTouch Online.

In der Serie spielt sie die zickige und leicht deprimierte Empfangsdame Sybille. "Sybille möchte eigentlich selber gerne erfolgreich sein aber hat es leider nur an den Empfang geschafft", so die Neu-Schauspielerin.

Doch für den Dreh musste sie sich einige Tage von Töchterchen Delia trennen. Das bricht jeder Mama das Herz!