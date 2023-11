Hannelore Kramm: Die Frau von Heino ist bereits beerdigt

Wie von "Bild" berichtet wird, wurde Hannelore angeblich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf dem Friedhof in Kitzbühel beigesetzt. Der Sarg mit goldenen Beschlägen war dabei komplett mit roten Rosen bedeckt. Neben Heino sollen bei der Beerdigung nur enge Freunde gewesen sein. Außerdem reiste Heinos 63-Jähriger Sohn Uwe an, der sich von seiner Stiefmutter verabschiedete. Nachdem Hannelore ihre letzte Ruhe fand, legte Heino 44 rote Rosen auf das Grab seiner geliebten Frau. Jede Rose stand für ein gemeinsames Jahr der beiden. Heinos Manager Helmut Werner beteuerte gegenüber "Bild": "Die unglaublich vielen Beileidsbekundungen spenden Heino Trost und berühren ihn sehr. Wir planen im nächsten Jahr einen großen Gottesdienst für Hannelore, an dem alle ihre Freunde teilnehmen können."

Wie es weiter heißt, soll sich Hannelore ihre Grabstelle bereits zu Lebzeiten ausgesucht haben. In unmittelbarer Nähe liegen einige Freude des Paares beerdigt.