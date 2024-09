Hannes Jaenicke: Er tritt kürzer - das steckt wirklich dahinter!

Sein Privatleben scheint ihm immer wichtiger zu werden. "Ich drehe weniger als früher. Für 'Im Einsatz für Erde' haben wir uns über ein Jahr lang Zeit genommen. Es ging auch gar nicht anders, weil es ein so komplexes Thema ist." Neben ihm ist auch seine Frau viel unterwegs. Um die Beziehung auf die Reihe zu bekommen, müssen sie sich auch aktiv Zeit füreinander nehmen.

Die Biologin und Schauspielerin Stephanie Krogmann (38) ist die Frau an seiner Seite, in den letzten Jahren hat sie hauptsächlich in Afrika gearbeitet. Ob es gemeinsame Pläne gibt dorthin zu ziehen? "Keine Ahnung - wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir machen es uns überall schön, wo wir gerade sind" Im Oktober wird er sie dort mehrere Wochen begleiten.

Jedenfalls hat sie ein Auge auf die Work-Life-Balance ihres Mannes. "Sie passt gut auf mich auf und zieht mir die Ohren lang, wenn ich zu viele Jobs und Anfragen zusage", verrät Jaenicke. Auch wenn er seinen Job liebt, will er seine Liebste nun mehr bei ihren Zielen unterstützen.