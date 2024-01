Hans Adorf: Traurige Erinnerung! Der Hass verfolgt ihn bis heute

E r spielte den Übeltäter so gut, dass man ihm lange böse war... In Deutschland wurde Mario Adorf (93) in den 60er-Jahren mit der Verfilmung der Winnetou-Bücher zum Star. Er verkörperte darin den Schurken Frederick Santer, der die Häuptlingstochter Nscho-tschi erschoss. Eine Tat, die er lange nicht loswurde!