Hans Meiser: Der Radiomoderator ist tot

Wenn es um Promi-Themen geht, ist Sara Feuer und Flamme! Schon in jungen Jahren stapelte sie eifrig People-Magazine auf ihrem Schreibtisch und konnte gar nicht genug davon bekommen. Während ihres Medien-Studiums wurde ihr schnell klar, dass sie als Online-Redakteurin arbeiten möchte. Seit 2013 unterstützt sie das Team InTouch tatkräftig und kennt mittlerweile alle Beauty-Geheimnisse der Stars. Auch die Rezepte von Chrissy Teigen & Co. kann sie inzwischen problemlos nachkochen. (Spicy Miso Pasta, anyone?) Was sie mit ins "Dschungelcamp" nehmen würde? Einen MP3-Player mit den besten Sommer-Hits von Pietro Lombardi, ein gemütliches Kopfkissen und -ganz klar- die neue InTouch! Denn auch nach all den Jahren kann sie sich dafür immer noch so sehr begeistern, wie am ersten Tag!