Hans Peter Korff: ZDF-Star ist tot! Was zur Todesursache bekannt ist

Als Theaterschauspieler begann Korffs Schauspielkarriere, doch schon früh zog es ihn vor die Kamera. Nach kleineren Anfängen gelang ihm Ende der Siebziger mit der Kindersendung "Neues aus Uhlenbusch" der Durchbruch im ZDF, 1983 wurde er mit "Diese Drombuschs" dann auch einem erwachsenen Publikum bekannt.

Bis sich Korff in den letzten Jahren seines Lebens weitestgehend aus dem Schauspielgeschäft zurückzog – ein Gastauftritt in "Morden im Norden" im Jahr 2024 bleibt seine letzte Rolle –, mangelte es ihm nie an Rollenangeboten. Vor allem als Gastdarsteller war Korff sehr gefragt, doch es kam auch immer wieder zu längerfristigen Engagements in Serien wir "Adelheid und ihre Mörder", "Der Fürst und das Mädchen" und "Tierärztin Dr. Mertens".