Hans Sigl: Trauriges Geständnis von dem Bergdoktor

"'Siggi. Alter Kämpfer.' So hab ich dich immer begrüßt. Du kamst immer gut gelaunt ans Set. An Tagen wie heute, wenn wir uns alle über eine tolle Quote freuen, denke ich an dich. Wir haben oft gesprochen über die Zeit, als du mit Maria Schell über 12 Millionen Zuseher hattest oder noch mehr", schreibt der Schauspieler zu einem gemeinsamen Bild.