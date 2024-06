Hansi Hinterseer: Bitteres Familiendrama in den Tiroler Alpen

Als der heute 70-Jährige 1983 seine aktive ­Karriere als Skirennfahrer an den Nagel hing und sich der Musik zuwandte, hätte Hansi Hinterseer wohl nie gedacht, wie viel Unheil dies für seine Kinder bedeuten könnte. "Meine Schwester Jessi­ca und ich sind mit Neid und Lästereien über Papas Musik aufgewachsen. Von Mitschülern und Lehrern kamen oft blöde Sprüche", erinnert sich Laura. Wie so oft kommt der Neid mit dem Erfolg. Das war nicht immer leicht für die beiden Mädchen, aber der Zusammenhalt in der Familie hat sie gestärkt.

Laura und Jessica ­standen immer hinter Papa ­Hansi, haben sich nie geschämt. Laura spielte sogar oft an der Seite ihres Vaters in seinen Filmen mit. Und auch seine Musik berührt die Herzen der beiden. "Ich kann jedes seiner über 300 Lieder mitsingen und geh voll dabei ab", so Laura weiter. Sie ist wohl sein größter Fan! Hansi muss unglaublich stolz auf seine Töchter sein.

