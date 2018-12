Hape Kerkeling: Sensationelle Neuigkeiten nach der Hochzeit

Reddit this

Über viele Jahre hinweg war Hape Kerkeling einer der erfolgreichsten Komiker in Deutschland.

Vor vier Jahren hat seine Karriere beendet und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seine Figur Horst Schlämmer wurde zum absoluten Kult.

Mit "Horst Schlämmer – Isch kandidiere!" feierte er damals ein Mini-Comeback. Kehrt Hape Kerkeling als Horst Schlämmer demnächst etwa nochmal zurück? Ganz ausschließen will er ein Comeback jedenfalls nicht.

Feiert Horst Schlämmer sei9n Comeback?

"Mal sehen. Fernsehen juckt mich nicht mehr so. Aber ein weiterer Kinofilm ist vorstellbar“, sagt Hape Kerkeling in einem Interview mit der „Gala“. Hape Kerkeling ist im Laufe seiner Karriere in viele Rollen geschlüpft – Horst Schlämmer zählte jedoch zu seinen beliebtesten Figuren. Die Fans würden sich über ein Comeback jedenfalls ziemlich freuen…