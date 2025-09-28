Harald Glööckler: Angst um den Designer! Zu viele Beauty-Operationen?
Harald Glööckler ist Stammkunde beim Beauty-Doc. Und die Fans sind mittlerweile in großer Sorge…
Harald Glööckler sitz in einem Sessel und schaut nach unten.
© IMAGO / Bernd Elmenthaler
Dieser Mann ist ein Gesamtkunstwerk – aber zu welchem Preis? Harald Glööckler (60) gilt als König des Extravaganten. Doch seine zahlreichen Schönheitseingriffe sorgen bei den Menschen nicht für Bewunderung, sondern auch für Beunruhigung. Waren es jetzt definitiv zu viele Beauty-Operationen?
Harald Glööckler hatte schon viele OPs
Immer wieder legt sich der Modemacher unters Messer oder spritzt Filler. Lippenvergrößerungen, Liftings, Brustimplantate – Harald Glööckler schreckt offenbar vor nichts zurück. Er möchte „dem Verfall des Körpers nicht tatenlos zusehen“, wie er es ausdrückt. Zuletzt demonstrierte Glööckler stolz sein neues Fadenlifting, bei dem dünne Fäden unter die Haut gelegt werden, um das Gesicht zu straffen. Kurz darauf zeigte er sich auf sozialen Medien mit Schwellungen und Hämatomen rund um die Augen – die Folgen des Eingriffs sind deutlich sichtbar.
Er selbst ist offenbar voll zufrieden. „Es ist sehr gut verlaufen, ich bin sehr glücklich und ich sehe schon, dass es ganz toll wird“, teilt er seinen Fans mit.
Fans sind in Sorge
Die reagieren aber eher besorgt oder sogar entsetzt. Eine Frau schreibt zu dem Bild: „Warum sagt die Ärztin ihm nicht, dass es irgendwann mal reicht?“, eine andere kommentiert: „Mache mir wirklich langsam Sorgen. Er ist so ein lieber Mensch, aber sehr traurig.“ Harald Glööckler wird sich von der Besorgnis anderer nicht abhalten lassen. Er investiert bereitwillig ein Vermögen in vermeintliche Verschönerungen. Für die Eingriffe zusammen hat er schon „so um die 600.000 Euro“ ausgegeben, schätzt er. Und ein Ende ist nicht in Sicht.
Das neue Blatt