Harald Glööckler: Angst um den Designer! Zu viele Beauty-Operationen?

Die reagieren aber eher besorgt oder sogar entsetzt. Eine Frau schreibt zu dem Bild: „Warum sagt die Ärztin ihm nicht, dass es irgendwann mal reicht?“, eine andere kommentiert: „Mache mir wirklich langsam Sorgen. Er ist so ein lieber Mensch, aber sehr traurig.“ Harald Glööckler wird sich von der Besorgnis anderer nicht abhalten lassen. Er investiert bereitwillig ein Vermögen in vermeintliche Verschönerungen. Für die Eingriffe zusammen hat er schon „so um die 600.000 Euro“ ausgegeben, schätzt er. Und ein Ende ist nicht in Sicht.