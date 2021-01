Harald Glööckler: Erschütternde Neuigkeiten von dem Designer

Eigentlich kennen wir Harald Glööckler als fröhlichen Paradiesvogel. Doch auch ihm macht die Corona-Situation schwer zu schaffen. "Manchmal wache ich auch auf und dann umschwirrt mich diese Kollektive Depression, die so in der Lift liegt, die wie so ein schwarzer Schleier über dich fällt", erklärt er gegenüber RTL.

Traurige Worte aus dem Mund des 55-Jährigen. Doch er versucht sich nicht unterkriegen zu lassen und kämpft!