Harald Glööckler früher: Die ungeschminkte Wahrheit!

Schon in seinen jungen Jahren kleidete sich Modezar mit Vorliebe besonders ausgefallen. Doch nicht nur sein Kleidungsstil hat sich bis heute verändert, sondern auch an seinem Körper hat der -Designer einiges machen lassen. Aus seiner Liebe zu Schönheitsoperationen macht Harald Glööckler längst kein Geheimnis mehr, doch der Blick in seine frühe Vergangenheit offenbart trotzdem einige Überraschungen.

Früher war Harald Glööckler Verkäufer

Bereits als Teenie interessierte sich Harald Glööckler für Mode und nähte für Bekannte und Freunde mit Eifer Abendkleider. Zunächst absolvierte der gebürtige Baden-Württemberger eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann in einem Modehaus und arbeitete dort als Verkäufer, bevor er später sein eigenes Modegeschäft „Jeans Garden“ in Stuttgart eröffnete - später hieß sein Laden „Pompöös“. Unter dem gleichen Namen gründete Harald Glööckler 1990 sein allererstes Modelabel. Schon damals trug Harald Glööckler gerne auffällig Looks, so kleidete er sich bei einer Reise in die Arabischen Emirate gern auch mal mit einem opulenten weißen Gewand und Goldkettchen wie ein Scheich.

Harald Glööckler jung: So begann seine Fernsehkarriere

So richtig Fahrt nahm seine Karriere im Jahr 2000 auf als der Jung-Designer von Stuttgart nach Berlin zog. Dort entwarf er für die Weihnachtsrevue im Friedrichstadt-Palast 350 elegante Kostüme für die Tänzerinnen.Als das Fernsehen auf den Paradiesvogel aufmerksam wurde, folgten erste Auftritte bei „Nachtclub Hexenkessel“, der „ Nachtshow“ und „Arabella“, durch die Harald Glööckler deutschlandweit bekannt wurde.

Seine Produkte verkaufte er außerdem zeitweilig beim Shoppingsender HSE24. Spätestens seit seiner Zeit als Juror in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“, wo der Mode-Zarr Woche für Woche mit seinen außergewöhnlichen Looks überraschte, ist Harald Glööckler ein festes Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft. Mit „Herr Glööckler zieht um“ bekam der Modedesigner seine erste eigene Doku-Soap beim Fernsehsender . Nur wenige Monate wurde die Doku-Soap „Glööckler, Glanz und Gloria“ ausgestrahlt. 2016 war er in der Jury von „Curvy Supermodel“ auf RTL II.

Harald Glööckler heute: Die ungeschminkte Wahrheit über seine Beauty-Ops

Harald Glööckler legte in den vergangenen Jahren einen krassen Wandel hin. Bei dem Modedesigner purzelten die Kilos. Der Gewichtsverlust ist aber nicht die einzige Veränderung. Dass sich Harald Glööckler Botox spritzen lässt, ist längst kein Geheimnis mehr. Er gönnte sich außerdem eine Hyaluron-Injektionen in Lippen und Wangen – so fühlte er sich wieder wohl in seiner Haut. Zu seinem 50. Geburtstag versprach er sich jedoch, künftig keine -Behandlungen mehr vorzunehmen. Sein schwarzer Bart wurde über die Jahre immer mehr zum Markenzeichen. Eine Sache ist aber immer gleichgeblieben: Glitzer mochte er schon immer – sowohl früher als auch heute. Doch ungeschminkt würde die Mode-Ikone trotzdem niemals das Haus verlassen.

