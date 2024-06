Harald Glööckler: Jetzt packt er die ganze Wahrheit über sein Liebesleben aus!

Anschließend wurde es für längere Zeit still um das Liebesleben des 59-Jährigen — zumindest bis zum Sommer 2023. Hier zeigte der Designer sich überraschend mit dem CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann (26). Aus den beiden wurde jedoch nicht mehr als ein Flirt, denn Harald hätte schnell erkannt, dass er einfach noch nicht wieder bereit für die Liebe ist. "Ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich nach 35 Jahren Beziehung einfach noch nicht wieder bereit bin, mich zu binden", erklärte er im August 2023 "Bild" gegenüber.

Seitdem hätte Harald der Liebe auch erst einmal abgeschworen und sei, wie er jetzt bei "Exclusiv Weekend" verrät, auch sehr glücklich damit. "Ich liebe es, alleine in den Urlaub zu gehen. Ich liebe es, alleine zu essen", enthüllt der 59-Jährige. Natürlich hätten ihm diese Dinge auch mit seinem damaligen Partner gefallen, er würde sich momentan allerdings einfach in einer Phase befinden, in der seine Gesellschaft und die Freiheit einfach das zu tun, was er möchte und wann er möchte, am meisten schätzt: "Da muss man keine Gespräche führen, man muss sich nach niemanden richten."

Harald resümiert seine Aussage abschließend noch einmal und beschreibt sein Single-Dasein in nur drei Worten: "Es ist phantastisch."

