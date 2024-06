Harald Glööckler: Jetzt wird er zum Guru!

Die Seelsorge gibt es frei Haus via Streamingplattform Spotify: "Beginnen Sie, Ihr Leben als ein großes Spiel zu betrachten", rät Harald all seinen Fans in seinem Podcast "Life Coaching". "Mal gewinnen Sie, mal verlieren Sie. Aber es kann nichts passieren. Es ist das Spiel Ihres Lebens!" Und dann erteilt der Modedesigner viele gute Ratschläge. Es geht um Liebe, Mut, Kraft zur Veränderung. Um Menschlichkeit und Fürsorge. Der Auftrag ist klar: Als Life-Coach, also Lebens-Lehrer, zielt Glööckler darauf ab, das persönliche Wachstum und die Selbstverwirklichung seiner Fans zu fördern. Seelsorge quasi, via Internet.

Harald Glööckler hat sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Hier im Video seht ihr Bilder von früher bis heute: