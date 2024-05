Harald Glööckler: Liebescomeback? Er trifft sich wieder mit seinem Verflossenen

Nanu, wer sitzt denn da? Einige Gäste des Berliner Nobelhotels Adlon Kempinski konnten es kaum glauben. An einem der Tische hatte Harald Glööckler (58) Platz genommen. Dass der Designer sich in Berlins ­Luxushotels blicken lässt, ist aber nicht die Überraschung. Seine Begleitung hingegen schon. Es war nämlich Marc-Eric Lehmann (27) – der CDU-Politiker, von dem sich der ­Designer letzten Sommer getrennt hat. Die beiden genossen ein romantisches Abendessen in dem Fünfsternehotel. Nun fragen sich natürlich alle: Kehrt der Designer etwa zurück zu seinem jungen Liebhaber?