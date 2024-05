Harald von Norwegen: Endlich! Jetzt erfüllt er seiner Frau ihren größten Wunsch

Endlich sind die Weichen neu gestellt, denn so konnte es nicht weitergehen. Harald ­hatte schon seit Langem Herzprobleme, litt an Atemwegserkrankungen. 2020 erhielt er ­eine neue Herzklappe. Anfang 2021 wurde er am Bein operiert, seitdem geht er an Krücken. Im Februar 2024 absolvierte er einen Staatsbesuch in Malaysia, brach zusammen, ein Herzschrittmacher musste eingesetzt werden. Zurück in Norwegen folgte der nächste. Nun will der 87 Jahre alte ­Monarch kürzertreten. So gab das Königshaus bekannt: "Aufgrund seines Alters wird der König sein Programm in Zukunft anpassen. Dies bedeutet eine dauerhafte Reduzierung der Aktivitäten."

Harald hatte im Jahr 2023 insgesamt 431 Arbeitseinsätze, darunter auch in Dänemark und Schweden. 35 Mal leitete er den Staatsrat, er machte 53 Kommunen- oder Firmenbesuche und gab mehr als 110 Audienzen. Außerdem nahm er an 21 Reisen durch Norwegen teil. Ab jetzt heißt es aber: mehr Zeit für sich selbst, mehr Zeit für Sonja. Gemeinsame Spaziergänge durch den Park, Essen mit der Familie unter freiem Himmel, herrliche Tage mit ­Abkühlung im Pool in ihrer Sommerresidenz auf der Halbsinsel Maagerö und – ja – einfach mal ein Mittagsschläfchen, wenn dem König danach ist. Er hat es sich verdient!