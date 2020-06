Harald von Norwegen: Große Sorge um die Gesundheit des Königs

Wie ein Sprecher des norwegischen Hofes mitteilte, wurde König Harald am Freitag in eine Klinik in Oslo eingeliefert. So heißt es: "Seine Majestät, der König wurde am Freitag aufgrund einer Infektion in das Rikshospital in Oslo aufgenommen. Sein Zustand ist zufriedenstellend und der König befindet sich auf dem Wege der Besserung." Allerdings wurden offizielle Termine des Königs bis Donnerstag abgesagt. Unter welcher Infektion leidet der König?