Hardy Krüger: Große Sorge um Ehefrau Alice! Es bricht ihm das Herz

Die 47-Jährige hat in den letzten Jahren viel durchgemacht. 2018 entdeckten Ärzte Knoten in ihren Brustimplantaten und vermuteten Krebs. Sie entschied sich für eine doppelte Amputation. Doch damit war es nicht vorbei: Rätselhafte blaue Flecken, taube Knie und ihre Hüfte machten Probleme. "Alice kämpft auch mit vielen emotionalen Baustellen, vor allem in der Familie. Da kann ein Körper einfach nicht heilen", sagt Hardy.

Der Grund: Die Scheidung von Alices Eltern verläuft alles andere als friedlich und zwang auch Hardy und seine Frau, ihr geliebtes Zuhause zu verlassen. Sie mussten ihr Domizil, das den Eltern gehört, aufgeben und in eine neue Wohnung ziehen. "Die Möbel kommen erst jetzt", erzählt Hardy, "weil wir das alte Inventar im Haus gelassen haben, um Ärger zu vermeiden." Der Umzug war notwendig, weil "es einen großen Familienstreit gibt".

Trotz all dieser Herausforderungen tut der TV-Star alles, um für seine Liebste da zu sein. "Ich versuche, sie ab und zu rauszuholen, damit sie sich entspannen kann. Man braucht Momente, in denen man sich keine Sorgen macht und sich etwas Gutes tut." Dann setzen sie sich in ihr Wohnmobil von LMC und fahren einfach los. Denn: Es ist wichtig zu erkennen, wann es Zeit ist, die Reißleine zu ziehen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen.