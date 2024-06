Hardy Krüger Jr.: Zurück zur "Ex"

Erst Anfang Mai wurde bekannt, dass der beliebte Schauspieler in die erfolgreiche Daily Soap einsteigt. "Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg – zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hardy wieder drehen will", verrät er gegenüber RTL. "Dann klingelte das Telefon. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich spiele für mein Leben gerne. Die Schauspielerei ist die Arbeit, die mir großen Spaß macht. Und GZSZ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'. Das muss geändert werden, dachte ich mir."