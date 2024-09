"Harry Potter"-Maggie Smith: Prof McGonagall-Darstellerin ist tot!

Keine hätte Professor McGonagall besser spielen können als sie – Schauspielerin Maggie Smith! Die "Harry Potter"-Legende ist nun im Alter von 89 Jahren verstorben. Das teilte ihr Management am 27. September 2024 mit. Nach Angaben ihrer beiden Söhne starb sie jetzt in einem britischen Krankenhaus. Die Trauer bei den Fans ist jedoch riesig. Nicht nur mit ihrer Rolle in den "Harry Potter"-Filmen geht Maggie Smith in die Geschichte ein ...