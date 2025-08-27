Harry Styles in Rom gefilmt – turtelt er mit einem Superstar?
Harry Styles sorgt mit innigen Szenen in Italien für wilde Spekulationen. Ein Video zeigt ihn sehr vertraut mit einer weltberühmten Schauspielerin ...
Ist Harry Styles frisch verliebt?
© IMAGO / Depositphotos
Ein überraschendes Fan-Video aus Rom lässt derzeit die Herzen seiner Fans höherschlagen: Harry Styles (31) wurde eng an der Seite von Zoë Kravitz (36) gesichtet. Die beiden schlenderten Arm in Arm durch die italienische Hauptstadt – ein Auftritt, der sofort neue Liebesgerüchte entfacht.
Gab es schon vorher ein Kuss?
Im Clip ist zu sehen, wie sich Kravitz bei Styles einhakt, während sie im weißen Sommerkleid neben ihm läuft. Der Sänger trägt eine Jeansjacke, eine Jeanshose und eine dunkle Sonnenbrille.
Kurz zuvor berichtete die britische "The Sun", dass die beiden in einem Londoner Restaurant beim Küssen erwischt wurden. Ein Augenzeuge erklärte: "Harry und Zoë hatten sich in einer Ecke versteckt und knutschten wie Teenager."
Und was läuft mit Austin Butler?
Die Aufnahmen aus Rom sorgen auch deshalb für Aufsehen, weil Kravitz nur wenige Tage zuvor in Paris sehr vertraut mit ihrem "Caught Stealing"-Co-Star Austin Butler (34) gesehen wurde. Nach der Filmpremiere wurden die beiden in einer Bar fotografiert, wo sie sich herzlich umarmten.
Ein Insider stellte jedoch klar: "Sie haben sich durch die Arbeit am Film einfach gut verstanden. Mehr steckt nicht dahinter." Butler selbst soll die Gerüchte entspannt sehen und den Fokus lieber auf den gemeinsamen Kinofilm legen.
"Es ist leicht, sich in Zoë zu verlieben"
Ganz anders klingt es bei Styles. Eine Quelle verriet gegenüber der "Daily Mail", dass Zoë von Harrys "cooler Ausstrahlung ohne Anstrengung" fasziniert sei – sie erinnere ihn an ihren berühmten Vater Lenny Kravitz.
Auch Harry selbst scheint nicht abgeneigt. "Es ist sehr leicht, sich in Zoë zu verlieben", so der Insider. Beide würden die gemeinsame Zeit genießen, ohne etwas an die große Glocke zu hängen.
Ob aus den Treffen tatsächlich eine feste Beziehung wird, bleibt offen.