Harry Styles nackt! Er zeigt seinen Hintern

Der machte ein Foto davon und teilte das Bild auf Twitter.

Dort machte es natürlich sofort die Runde und nun freuen sich die Fans von "One Direction" über die Aussicht. Kendall Jenner und Harry Styles selbst dürften sich wohl nicht so sehr darüber freuen, dass das Bild an die Öffentlichkeit geraten ist.

Noch peinlicher als die Tatsache, dass man darauf seinen Po sieht, ist, dass Harry Styles darauf wohl auch seinen Penis an der Luft hängen hat. Es sieht so aus, als würde der 1D-Sänger in die Hecke pinkeln.

Die Nachbarn müssen aber nicht mit dem Foto in der Hand die Hecken vergleichen gehen, denn dieses Rätsel ist gelöst: "In wessen Busch hast du da eigentlich gepinkelt?", fragte Producer Sir Mix-A-Lot. "Oh, warte... Das ist mein Haus!! Das sind meine Büsche!!", beantwortete er sich die Frage selbst.

Die 1D-Fans wissen seither: Harry Styles sieht sowohl vorne als auch hinten gut aus und hat genauso viel Blödsinn im Kopf wie andere 19-jährige Jungs.