Harry Wijnvoord: Schock-Diagnose!

Das Drama begann urplötzlich! Harry Wijnvoord hatte Sprachaussetzer: "Alles, was ich sagte, klang träge und zäh, als hätte ich was getrunken. Das war so schlimm, ich stand völlig unter Schock." Ein Glück, dass seine Frau Iris bei ihm war. Sie reagierte sofort, brachte ihn ins Krankenhaus. Dort setzten die Ärzte alle Hebel in Bewegung. "Sie dachten zunächst an Schlaganfall. MRT, CT, sie haben mich auf den Kopf gestellt. Doch von einem Schlaganfall war nichts zu sehen", so Wijnvoord. Trotzdem schwebte er in höchster Lebensgefahr! Gerade noch rechtzeitig entdeckten die Ärzte, was los war. "Aufgrund meines langjährigen Zuckers hatten sich die Nieren zum Großteil verabschiedet. Das hatte sich auf mein Sprachzentrum ausgewirkt", erzählt der TV-Star. Unbehandelt führt ein Nierenversagen sogar zum Tod!

Harry geht es aber mittlerweile wieder gut. Auch wenn seine Nieren nie wieder zu 100 Prozent arbeiten, braucht er immerhin keine Dialyse. Er hält strikte Diät und trinkt viel Wasser. Silvester stieß er erst einmal mit Iris an: Auf die Liebe und seine kluge Frau, die ihm sein Leben rettete.

