"Hartes Deutschland": Protagonistin Inge ist tot – Das ist zur Todesursache bekannt

Inge war kein Star im klassischen Sinne – und doch kannte sie fast jeder. Die obdachlose Hamburgerin war über Jahre hinweg regelmäßig in TV-Dokumentationen zu sehen. Mit schonungsloser Offenheit sprach sie dort über ihr Leben auf der Straße: Gewalt, Abhängigkeit, Hoffnungslosigkeit – aber auch über Kampfgeist und Würde. Seit ihrem 13. Lebensjahr war sie obdachlos. Am 23. März endete dieses Leben – ganz so, wie sie es einst prophezeit hatte: "Ich will hier nicht weg – hier werde ich sterben."