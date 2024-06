Hartmut Engler: Große Sorge um den PUR-Sänger

Trotz Schmerzen in den Beinen spielte er im letzten Jahr gemeinsam mit seiner Band 12 Konzerte. "Auf der Bühne tat mir nichts weh, weil mich der Applaus und das Adrenalin euphorisierten. Nach den Konzerten habe ich dann oft geheult vor Freude und Schmerz. Ich konnte mich nur noch ins Bett fallen lassen. Die Schmerzen begleiteten mich dann manchmal durch die ganze Nacht", erzählt er.

Zwei Monate später stand dann eine notwendige Operation an. Ihm wurde eine Metallplatte unter die linke Kniescheibe gesetzt, anschließend ging es für den Sänger in die Reha. Noch immer bereiten ihm seine Knie starke Schmerzen, doch PUR-Fans müssen sich trotzdem keine Sorgen machen: Hartmut Engler wird trotz seiner gesundheitlichen Probleme alle 28 fast ausverkauften Konzerte seiner Open Air Tour "Persönlich unter freiem Himmel" spielen. "Die PUR-Fans müssen sich keine Sorgen machen, denn wir werden zusammen diesen Sommer so was von rocken! Zum Glück singe ich ja nicht mit den Knien. Der Arzt hat gesagt, wenn ich mich auf der Bühne bewege, kann das auch Therapie sein."