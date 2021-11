Hartz und Herzlich: Fanliebling Dagmar ist verstorben

Nun gibt es traurige Nachrichten Dagmar ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Das geht aus einem Post bei Instagram auf dem offiziellen Kanal von "Hartz und herzlich" hervor. Rund 30 Jahre wohnte Dagmar in der Siedlung. Immer wieder war in der Sendung auch zu sehen, dass sie schwer mit der Krankheit zu kämpfen hatte. Ihre Lunge erfüllte nur noch eine Leistung von 17 Prozent. "Ich habe so vieles geschafft, das schaffe ich auch noch", sagte sie mal in der Sendung.