Hartz und herzlich: So tödlich ist Dagmars Krankheit wirklich!

Dagmar aus den Mannheimer Benz Baracken erfreut sich bei nicht nur großer Beliebtheit in der Nachbarschaft, sondern gilt auch als gute Seele des sozialschwachen Blocks von "Hartz und herzlich". Doch was viele Nachbarn nicht wissen, die rüstige Rentnerin leidet unter einem üblen Laster. Ihr ohnehin schon niedrige Rente investiert Dagmar in den Kauf von Zigaretten. Dabei dürfte sie eigentlich gar nicht Rauchen, denn die 66-Jährige leidet unter einer fiesen Lungenkrankheit. Mit einem Trick möchte Dagmar ihre Krankheit endlich in den Griff bekommen und so einem frühen Tod entkommen.