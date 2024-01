"Hartz und herzlich": Grundsicherung kommt nicht - Siggi hat kaum noch Geld zum Leben!

Für "Hartz und herzlich"-Coco geht es steil bergauf. Schon seit acht Monaten arbeitet sie erfolgreich als Reinigungskraft und ist nicht mehr auf staatliche Hilfe angewiesen. Nun gibt es auch für ihren Freund Henry positive Neuigkeiten: Nach vielen erfolglosen Bewerbungen hat er nun ein Vorstellungsgespräch als Helfer in der Grünpflege. Auch Nico will sein Leben endlich ändern und mithilfe seines Bruders Leon einen Neuanfang in Schönebeck starten. Der 66-jährigen Siggi steht jedoch das Wasser bis zum Hals.