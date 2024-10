"Hartz und Herzlich"-Star Bernd ist tot: Trauer um den "Krefelder Engel"

Woran der "Hartz und Herzlich"-Star starb, ist nicht bekannt. Doch seine Familie musste bereits am 30. September Abschied von ihm nehmen, wie der Post des Senders deutlich macht.

Auch nach seinem Tod wird Bernd aber vielen Menschen in guter Erinnerung bleiben. Denn mit seinem Verein "Krefelder Engel" half er bedürftigen Menschen und sammelte fleißig Spenden. Er war eine gute Seele, die schmerzlich vermisst wird. Das zeigt sich auch in den vielen Kommentaren unter dem Instagram-Post. "Das tut mir sehr leid. Ein toller Mensch mit sehr viel Herz. Ruhe in Frieden", schreibt beispielsweise ein Follower. Und ein anderer schleißt sich an: "Mein Beileid geht an die Familie ... wieder ein gutes Herz, das gehen musste ..."

