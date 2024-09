Hazel Brugger: Große Sorge um ihre Kinder! Die Gefahr ist einfach zu groß

Besonders hart: In dem Haus sollen nicht nur optische Mängel das Problem sein. Für Hazels Kinder besteht wohl eine echte Gefahr! "Bodentiefe Fenster sind natürlich schön. Wenn sie aber in mehreren Metern Höhe ins Nichts führen – sehr gefährlich, vor allem mit zwei kleinen Kindern", klagt sie bei "Brisant". Ein Zustand, den sie so natürlich nicht akzeptieren kann!

"Geplant war ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung. Leider reicht hier die Deckenhöhe nicht aus, dass es offiziell als Einliegerwohnung durchgeht. Das hier ist mein liebster Raum im ganzen Haus. Das Problem ist nur, die Fenster, die sich öffnen lassen, sind zu klein, um den Raum ordentlich zu belüften, also es war wahrscheinlich ein Planungsfehler. Wir wissen jetzt nicht, müssen wir die Fenster komplett rausmachen? Müssen wir noch mehr einbauen? Viele offene Fragen", so die 30-Jährige, die mit den Nerven schon völlig am Ende ist.

Man kann der kleinen Familie nur wünschen, dass dieser Albtraum bald ein Ende hat und sie in ein schönes (und vor allen Dingen sicheres!) Haus einziehen können ...