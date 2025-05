Hazel Brugger: Zwischen Lachen und Dunkelheit – ihr ehrlicher Blick auf Depressionen

Trotz der dunklen Zeiten fand Hazel einen Weg, sich selbst zu helfen: durch Humor. „Ich mache oft mit Thomas Witze in Momenten, in denen es mir schlecht geht. So kann ich Druck ablassen“, erzählt sie über die Unterstützung ihres Mannes Thomas Spitzer. Gemeinsam fanden sie Wege, den Alltag zu meistern und die Herausforderungen zu bewältigen.