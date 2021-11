Heath Freeman: Serien-Star stirbt mit 41 Jahren!

Shanna kann den Tod ihres Freundes immer noch nicht fassen. "Ich bin untröstlich über den Verlust meines lieben Freundes Heath Freeman, eines talentierten Schauspielers, Regisseurs, Produzenten, hervorragenden Kochs und eines guten Freundes", schrieb sie in ihrem emotionalen Statement auf Instagram. "Du wirst so sehr vermisst werden und ich werde jede tolle Erinnerung, die wir gemeinsam gemacht haben, in Ehren halten... und wir haben eine Menge toller Erinnerungen!"